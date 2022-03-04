Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı. (2)

Kirişci: "Küresel iklim değişiminin güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk"