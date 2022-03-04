Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2) - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı. (2)

Kirişci: "Küresel iklim değişiminin güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

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