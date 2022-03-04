Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti
AA, Ahmet Alp Özden - Politika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.
Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti.
Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.
AA / Ahmet Alp Özden - Politika