Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Atadan, dededen, elinizde miras kalmış bulunan, sandığınızın içinde veya ambarınızda bulunan tohumlarınızı mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığına veya bölgenizdeki bu işi yapan kişilere ulaştırın.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Atadan, dededen, elinizde miras kalmış bulunan, sandığınızın içinde veya ambarınızda bulunan tohumlarınızı mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığına veya bölgenizdeki bu işi yapan kişilere ulaştırın. Bu, vatanseverliğin bir başka yönüdür." dedi.

Metin, Bolu Platformu Tarım Kurulunca Okçular Mahallesi'nde oluşturulan Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Koruma, Çoğaltma ve Gelecek Nesillere Aktarma Projesi Uygulama Bahçesi'nde ata tohumu biriktiren, organik ve topraksız tarım yapan alanlarında örnek çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin projelerini dinleyen Metin, gazetecilere, bahçede 36 çeşit ata tohumunun yetiştirildiğini, üreticilerin yaptıkları çalışmalarla ürünlerini sadece kendi yöresiyle değil, tüm ülkeyle paylaştığını söyledi.

Bakanlık olarak üretim yapmak isteyen herkese her türlü konuda destek olduklarını vurgulayan Metin, "'Üretmek istiyorum.' diyen herkesin devlet ve STK'lar olarak yanındayız. Özelikle Bolu'da özellikle önümüzdeki dönemde seracılık yapma noktasında destek talep eden vatandaşlarımızı da destekleyeceğiz ve üretimi artıracağız. Katma değerli üretim yapacağız." şeklinde konuştu.

"Tohum dış ticaretinde fazla veren bir ülke konumundayız"

Metin, ata tohumlarını toplayarak gelecek nesillere aktarmada önemli görev yapan Muhterem Özsoy Çilata ile Berker Çiftçi'nin projelerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Atadan, dededen, elinizde miras kalmış bulunan, sandığınızın içinde veya ambarınızda bulunan tohumlarınızı mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığına veya bölgenizdeki bu işi yapan kişilere ulaştırın. Bu, vatanseverliğin bir başka yönüdür. Ülkemizi sevmenin bin bir çeşidi var. Onların bir tanesi de bu. O nedenle tohumumuzu geleceğe taşımak, değerlerimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi de geleceğe taşımaktır. Ülkemizin bu anlamdaki zenginliğini geleceğe taşımaktır."

Tohum ihracatı ve ithalatı anlamında toplumda yanlış bilinen bir konuyu da açıklığa kavuşturmak istediğini aktaran Metin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tohum noktasında zaman zaman 'İsrail'den, Hollanda'dan alıyoruz.' diye haberler çıkıyor. Tohumumuzu ne İsrail, ne de Hollanda'dan alıyoruz. Netice itibarıyla şu anda tohum dış ticaretinde fazla veren bir ülke konumundayız. Tabi ki ithalat ve ihracat işlemleri oluyor. Tohum ithalatı yaptığınız gibi ihracatı da yapıyorsunuz. Türkiye'de kışlık sebze hariç tahıl, bakliyat, yazlık sebzeler, tüm ürünlerde ülkemizin zenginliğini koruduk, korumaya devam ediyoruz. Bakanlık bünyesinde 3 gen bankamızda koruyoruz ve binlerce çeşit koruyoruz. Sadece domateste 1500 çeşit tohumumuz elimizde mevcut. O nedenle ata tohumlarını koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Şu anda bakanlık olarak mevcut gen bankamızdaki ata tohumlarımızın zenginliği bizi mutlu ediyor."

"Tarım müşavirliği sistemi üzerinde çalışıyoruz"

Metin, yeni dönemde "tarım müşavirleri" ismini verdikleri bir sistem üzerinde çalıştıklarına değinerek, "Serbest çalışan ziraat mühendisi ve veterinerden, devlet adına vatandaş için hizmet satın alacağız. Dolayısıyla bütçesi bizim tarafımızdan karşılanmak üzere daha çok vatandaşımıza ulaşmak adına bölgesel anlamda belli bölgeler oluşturacağız. Oralarda da serbest çalışan veteriner ve ziraat mühendislerimizle beraber bilinçlendirme ve takip gerçekleştireceğiz." dedi.

Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar da Tarım Kurulu'nun farklı alanlarda üretim yapan çiftçilerin bir araya gelip, yaptıkları başarı hikayelerini çiftçilere anlatmayı hedeflediğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den ata tohumlarının bakanlığa ulaştırılması çağrısı - Haberler
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