Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta'da
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta'da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta'da
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Isparta ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Isparta ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmeni ziyaret eden Özkaldı, Başdeğirmen'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Başdeğirmen, Özkaldı'ya tablo ve gül kozmetik ürünlerinden oluşan bir sepet takdim etti.

Ardından Valiliğe geçen Özkaldı, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ömer Seymenoğlu ile bir süre makamında görüştü.

Ziyarette Seymenoğlu da Özkaldı'ya, hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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