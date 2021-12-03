Tarım Kredi Kooperatif Market Vezirköprü'de hizmete açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ettiğini söyledi.

Kooperatif Market'in 583. şubesini Vezirköprü'de açtıklarını anlatan Apaydın, "Çiftçimizin ürettiği ürünler tüketici ile buluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu gıda enflasyonu ile mücadele, tüketicilere güvenli gıda arzı noktasında çok önemli bir misyonu üstleniyor. Vezirköprü halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dua edilmesiyle marketin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından katılımcılar marketi gezerek alışveriş yaptı.

Açılışa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan, Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Kuru, Çekalan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ali Atan ile vatandaşlar katıldı.