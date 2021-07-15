Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonete arkadan çarptı, 17 kişi yaralandı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonete arkadan çarptı, 17 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonete arkadan çarptı, 17 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da mevsimlik tarım işçilerin taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da mevsimlik tarım işçilerin taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan Çetin Öğmen idaresindeki 03 SM 455 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Gökhan Özkurt'un kullandığı 03 L 1239 plakalı küçükbaş taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile birlikte Şerife Kurt, Emine Uçak, Yasemin Çelik, Ayleyna Çelik, Nafie Uçak, Kezban İpek, Zuhal Karahan, Fazilet Rahat, Duygu Karakaya, Senanur Özdemir, Fadime Öymen, Oğuzhan Özkurt, Raziye Rahat, Semra Özdemir, Nazik Teltik'i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kazada bir çok yaralıyı minibüsün içerisinden olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çıkardı. - AFYONKARAHİSAR

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonete arkadan çarptı, 17 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonete arkadan çarptı, 17 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonete arkadan çarptı, 17 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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