Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini kim sunuyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer aldı?
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Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini kim sunuyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer aldı?

30.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:34
Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini kim sunuyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer aldı?

Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli farkındalık yarattığı konu ile gelecek ensilerimize daha iyi bir dünya bırakma fikrisi ele alıyor. Peki, Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini kim sunuyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer aldı? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir?

Ele aldığı konu ve içeriği ile dikkat çeken Tarım Bizim Geleceğimiz belgesi sunucusu ve yapım süreciyle de ilgi çekiyor. Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini kim sunuyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer aldı?

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİ KONUSU NEDİR?

Hava, su ve toprağın mükemmel dengesiyle yaşayan, benzersiz ekolojik zenginliklere sahip, dünyanın en verimli topraklarından biri olan Anadolu'da tarım Türkiye'nin hem cevheri, hem de geleceği. Bu cevherin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, hem ülkeye hem de dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanan "Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeselinde, ele alınıyor.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİNDE KİMLER YER ALDI?

Çekimleri 3 yıl süren, binden fazla noktaya gidilip 500 saatin üzerinde, en yeni çekim teknolojileri ile hazırlanan 10 bölümlük Tarım Bizim Geleceğimiz – Anadolu Çiftliği belgesel serisinin bu özel bölümünü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ seslendirip, sundu.

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu'nun vizyon ve desteği ile hayata geçen belgesele katkısı olan isimler ise şöyle; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Araştırmacı ve Yazar Bekir Ağırdır, TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Işıkgece, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü-FAO Orta Asya ve Türkiye Sorumlusu Viroel Gutu, FAO Türkiye Sorumlusu Ayşegül Selışık, Girişimci ve Akademisyen Elif Ovalı, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, IBM Bilgi Teknolojileri Mimarı Reha Yurdakul, Girişimci ve Çiftçi Deniz Yüksel Ovalı, Tekfen Holding ve belgeselin onur konuğu TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit.

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