Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor
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Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor

Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından D12 drenaj kanalında tarım arazilerini taşkınlardan koruyacak olan yatak temizlik çalışması sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından D12 drenaj kanalında tarım arazilerini taşkınlardan koruyacak olan yatak temizlik çalışması sürüyor.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Tarım alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile çiftçilerin yüzünü güldüren DSİ, Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan D12 drenaj kanalında yatak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Müdürlüğün kendi imkanlarıyla yapılan çalışma sonlandırıldığında vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından tarım arazilerinin taşkından korunacağı belirtildi. - AYDIN

Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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