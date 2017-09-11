Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Serkan Karanfil (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı Siirt-Kurtalan karayolunun 8'inci kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücüyle tarım aracında bulunan Abdulhakim Karanfil (18) ve Harun Ekin (16) ağır yaralandı.
AFAD ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle devrilen araçtan çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.