Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde devrilen tarım aracının altında kalan Ali Çobanoğlu (60) hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde devrilen tarım aracının altında kalan Ali Çobanoğlu (60) hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Aşağıdağ Köyü yolunda meydana geldi. Ali Çobanoğlu, patpat olarak bilinen tarım aracını giderken, önüne çıkan kamyon nedeniyle manevra yapınca devrildi. Kazada, Ali Çobanoğlu ve oğlu Celalettin Çobanoğlu (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ali Çobanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Celalettin Çobanoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli

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