Tarık Ramazan'ın "Gerçekleri Söyleme Zorunluluğu" kitabı, kadının engelleme başvurusuna rağmen çıktı
Paris mahkemesi tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya bulunan ünlü İslam düşünürü Tarık Ramazan'ın son yıllarda yaşadığı zorlukları anlattığı kitabının yayımlanabileceğine hükmetti.
Paris mahkemesi tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya bulunan ünlü ilahiyat profesörü Tarık Ramazan'ın son yıllarda yaşadığı zorlukları anlattığı kitabının yayımlanabileceğine hükmetti.
Tecavüze uğradığını iddia eden kadın, adının Tarık Ramazan'ın kitabında 84 kez geçtiğini belirterek söz konusu kitabın yayımlanmasının engellenmesi amacıyla mahkemeye başvurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle