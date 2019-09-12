Tarık Ramazan'ın "Gerçekleri Söyleme Zorunluluğu" kitabı, kadının engelleme başvurusuna rağmen çıktı

Tarık Ramazan'ın "Gerçekleri Söyleme Zorunluluğu" kitabı, kadının engelleme başvurusuna rağmen çıktı

Paris mahkemesi tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya bulunan ünlü İslam düşünürü Tarık Ramazan'ın son yıllarda yaşadığı zorlukları anlattığı kitabının yayımlanabileceğine hükmetti.

12.09.2019 12:30
Tarık Ramazan'ın

Paris mahkemesi tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya bulunan ünlü ilahiyat profesörü Tarık Ramazan'ın son yıllarda yaşadığı zorlukları anlattığı kitabının yayımlanabileceğine hükmetti.


Tecavüze uğradığını iddia eden kadın, adının Tarık Ramazan'ın kitabında 84 kez geçtiğini belirterek söz konusu kitabın yayımlanmasının engellenmesi amacıyla mahkemeye başvurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et