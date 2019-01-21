Tarık Mengüç ve Oğlu Baran'ın Dansı Canlı Yayında Olay Yarattı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tarık Mengüç ile 15 yaşındaki oğlu Baran, canlı yayında yaptığı dans performansı ile büyük beğeni topladı.
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya oğlu Baran'la birlikte konuk olan Tarık Mengüç, onun çok iyi bir dansçı olduğunu söyleyerek oğluyla canlı yayında dans etti.
"ORTAYA BÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI"
Tarık Mengüç ve oğlu Baran Mengüç, geçtiğimiz günlerde dans ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Programda o videonun nasıl gerçekleştirdiklerinin ayrıntılarını anlatan Tarık Mengüç, "Baran'a bir konsept belirleyelim dedim. Ortaya böyle bir şey çıktı." ifadelerini kullandı. Daha sonra ise Tarık Mengüç ile oğlu canlı yayında dans etti.
YORUMLAR (10)
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bagirmayin rahatsiz oluyom.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çocuk gerçekten çok müthiş. Her yerde ekmek yer..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Baran daha iyi:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TARIK ASKER ARKADASIM.SELAMLARCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Çocuktaki havalata bak sanki justinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır