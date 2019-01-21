Tarık Mengüç ve Oğlu Baran'ın Dansı Canlı Yayında Olay Yarattı!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya oğlu Baran'la birlikte konuk olan Tarık Mengüç, onun çok iyi bir dansçı olduğunu söyleyerek oğluyla canlı yayında dans etti.

"ORTAYA BÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI"

Tarık Mengüç ve oğlu Baran Mengüç, geçtiğimiz günlerde dans ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Programda o videonun nasıl gerçekleştirdiklerinin ayrıntılarını anlatan Tarık Mengüç, "Baran'a bir konsept belirleyelim dedim. Ortaya böyle bir şey çıktı." ifadelerini kullandı. Daha sonra ise Tarık Mengüç ile oğlu canlı yayında dans etti.