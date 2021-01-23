Tarık Mengüç'ün acı günü! Babası yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarık Mengüç'ün acı günü! Babası yaşamını yitirdi

23.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:08
Tarık Mengüç'ün acı günü! Babası yaşamını yitirdi

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Mengüç, cuma günü öğle namazında Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Mengüç, cuma günü öğle namazında Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"HELALLİK ALDIM"

Babasının vefatının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Mengüç, "Bugün benim canım babam Allah'ın rahmetine kavuştu. Yani koskoca 87 yaşında çınarım gitti. Gözünüm nuru, canımın içi babamı toprağa verdim. Ben ondan saygıyı, ben ondan merhameti, ben ondan neşeyi, ben ondan imanı, ben canım babamdan küçüklere saygıyı, büyüklere saygıyı öğrendim. Çoğu kez sırtımı sıvazlayıp, helalliğini gani gani aldım. En son günlerini hastanede geçirirken eşim ile elimi sıktı, 'Hakkım helal' dedi. 'Kendinize iyi bakın' dedi. Canım babam nurlar içinde uyu, mekanın cennet olsun Dostlarım babama dua istiyorum" " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemre Kemer Oktay Kaynarca Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tokat Hakaret Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarık Mengüç'ün acı günü! Babası yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:08:40. #1.14#
title