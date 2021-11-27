Tarık Kesekçi kimdir? Tarık Kesekçi kaç yaşında, nereli?
Bursa'da İnsanı Yardım Vakfı(İHH) üyelerinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, vefat eden İHH üyelerine üzülürken, vefat edenlerden birinin Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı. Tarık Kesekçi kimdir?
Bursa'da İHH gönüllülerinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi arasında BAYKAR Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar'ın takım arkadaşlarından biri de olduğu ortaya çıktı. Vefat eden Tarık Kesekçi'nin SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak çalıştığı belirtildi. Tarık Kesekçi kaç yaşında, nereli?
TARIK KESEKÇİ KİMDİR?
SİHA'LARIN YAPIMINDA TAKIM LİDERİ OLARAK ÇALIŞMIŞ
Kesekçi'nin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.
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