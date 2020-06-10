Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü'nün kazananları belli oldu Karşıyaka Belediyesi tarafından, Karşıyaka'da yaşamış ve üretmiş usta yazar Tarık Dursun K.'nın adını yaşatmak amacıyla düzenlenen kısa öykü yarışmasının kazananları belli oldu.

Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri kapsamında, Tarık Dursun K.'nın ailesinin de katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada, "Gecenin Döndüğü Yerde" adlı öyküsüyle Zeynep Kurada birinci seçildi. "Üç Moira" adlı öyküsüyle Esra Kara ve "Dönüş" adlı öyküsüyle Fazlı Yalçın ikinciliği paylaştı. Gamze Efe "Ray Tıkırtıları", Murat Yurdakul da "Yas" adlı eserleri ile üçüncü sırada yer aldı.

ORTAK KİTAP BASILACAK

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ödül töreni gerçekleştirilemezken, yarışmanın anısına bir ortak kitap bastırılacak. Dereceye girenlerle birlikte, kitapta öyküleri yayınlanacak diğer katılımcılar şöyle: Figen Savi, Serkan Yıldırım, Sevim Sezgin, Yasemin Oluk, Yayla Boztaş, Mehmet Ali Bulazar, Merih Nesrin Yalçın, İbrahim Halil Çelik, Şadıman Şenbalkan, Gizem Pınar Karaboğa, M. Ufuk Tekin, Nazlı Akçura, Zekeriya Şimşek, Pelin Kıvrak, Ümit Çelik, Hatice Sönmez Kaya.

BÜYÜK USTAYA SAYGIYLA…

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Türk Edebiyatı'na katkı sunmak, bu topraklarda yetişen büyük ustaların anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediğimiz Homeros Edebiyat Ödülleri kapsamında çok anlamlı bir yarışmayı daha tamamladık. Dereceye girenleri ve tüm katılımcılarımızı yürekten kutluyor, katkıları için Tarık Dursun K.'nın ailesine ve Gönül Çatalcalı, Veysel Çolak, Muzaffer Kale, Ayşem Kalyoncu, Fergun Özelli ve Hüseyin Yurttaş'tan oluşan Seçici Kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Büyük değerimiz Tarık Dursun K.'yı bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler