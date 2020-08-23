ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
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ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor

ABD Ulusal Fırtına Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD tarihinde ilk kez aynı anda oluşan 2 tropik fırtına Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediği aktarıldı. Fırtına merkezi, kasırgaların 25-26 Ağustos tarihlerinde Louisiana ve Teksas eyaletleri arasında kalan bölgede etkili olacağını açıkladı.

ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
23.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:23

Tarihte ilk kez Marco ve Laura adı verilen iki farklı tropik fırtına, aynı anda Meksika Körfezi'ne doğru ilerliyor. Fırtına sezonunun başlaması ile Amerika kıtasında koronavirüsün ardından fırtına endişesi başladı.

ABD'de koronavirüs salgını devam ederken, şimdi de fırtına endişesi başladı. ABD Ulusal Fırtına Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD tarihinde ilk kez aynı anda oluşan 2 tropik fırtınanın Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediği aktarıldı. Fırtına Merkezi, 25-26 Ağustos tarihlerinde kasırgaların Louisiana ve Teksas eyaletleri arasında kalan bölgede etkili olmasını beklediklerini açıkladı.

Merkez, yarın sabah erken saatlerden itibaren Meksika Körfezi kıyılarında hava koşullarının kötüleşeceğini belirterek, Orleans, Lafourche, Jefferson ve Plaquemines'in tahliye edilmesi emrini verdi. Marco'nun Mississippi Nehri'nin 635 kilometre güney yönünden saatte 20 kilometre hızla kuzeye ilerlediği kaydedildi. Yetkililer, Louisiana ve Mississippi Nehri'nın kıyı kesimleri için suların 2 metreye kadar yükselebileceği uyarısını yaptı. Laura'nın vurmasının beklendiği Florida'da olağanüstü hal ilan edildi. Teknelerde, karavanlarda ya da kamp alanlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Turistlere planlarını değiştirme tavsiyesi yapıldı.

"ÇOK DAHA ETKİLİ VE UZUN OLACAK"

Geçtiğimiz Cuma günü olağanüstü hal ilan eden Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'tan federal acil durum ilan etmesini istedi. Edwards, "Bu fırtınaların Louisiana'da bırakacağı etki tek fırtınanın normalde bırakacağından çok daha etkili ve uzun süreli olacak" dedi.

ABD hükümeti tarafından yapılan açıklamada, enerji şirketlerinin Marco kasırgası ve Laura fırtınası nedeniyle Meksika Körfezi'nde bulunan açık deniz ham petrol üretim rafinerilerinde üretimi yüzde 57,6 seviyesinde azaltarak, günlük 1,07 milyon varillik üretimi kestiğini aktardı. Federal Güvenlik ve Çevresel Yaptırım Bürosu (BSEE) tarafından yapılan açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki doğal gaz üretiminin de yüzde 44,6'sının kapatıldığı duyuruldu. BSEE, ayrıca Meksika Körfezi'ndeki 643 insanlı platformdan 114'ündeki üretim platformlarının tahliye edildiğini açıkladı.

200 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİNİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Karayipler'de bulunan Hispanyola adasında altyapıya zarar veren Laura, dün Porto Riko'da ağaçları devirerek, 200 binden fazla ev ve iş yerinde elektriklerin kesilmesine neden oldu. Laura bugün ise Haiti'nin başkenti Port au Prince'de saatte 75 kilometre hızla esen rüzgarlara neden olurken, Dominik Cumhuriyeti'nde de tahliyeler başladı. Laura'nın yarın ise Küba'yı vurması bekleniyor.

Öte yandan 1900'lerden bu yana tutulan kayıtlara göre, Meksika Körfezi'nde ilk kez iki fırtına aynı anda etkili olacak. İki fırtınanın birleşme ihtimalini değerlendiren bilim adamları, bunun ilk defa gözlemleneceğini belirtti. Bilim adamları, iki fırtınanın daha da yakınlaşması halinde "Fujiwhara" etkisi olarak bilinen ve birbirlerinin yörüngesinde dönmesi olarak tanımlanan hava olayının gerçekleşebileceğini dile getirdi. Bilim adamları, ayrıca bir fırtınanın diğerinden kuvvetli olması durumunda kuvvetli olanın diğerini yutacağını iddia ederken, Fırtına Merkezi ise iki fırtınanın birbirine karışmasının beklenmediğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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