Tarihte bugün ne oldu? 19 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Aralık'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 19 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
19 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 19 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Aralık tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1154 - 25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan II. Henry, Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giydi.
1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Varşova'ya girdi.
1909 - Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu.
1918 - Hatay İlinin Dörtyol İlçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese Beldesinde Ömer Hocanın oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından sıkıldı.
1919 - Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.
1920 - Millî Mücadele'yi destekleyen Antalya'da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.
1948 - İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı.
1950 - Dwight D. Eisenhower, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
1965 - De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.
1966 - Koç Grubu tarafından üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26 bin 800 lira idi.
1968 - Piyanist İdil Biret, Paris'te Dünyanın ünlü beş virtüözüyle konser verdi.
1969 - Amerikan 6. Filosu, İzmir'e geldi. Filonun gelişi protesto edildi ve Amerikalı denizciler tartaklandı.
1975 - 2. Türk Basın Kurultayı yapıldı.
1978 - Kahramanmaraş Olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.
1984 - Çin ve Birleşik Krallık, Hong Kong'un 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredilmesi konusunda anlaştı.
1986 - Sovyetler Birliği, rejim muhalifi Andrei Sakharov'u ülke içi sürgünden serbest bıraktığını ve karısını da (Yelena Bonner) affettiğini açıkladı.
1987 - Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Naim Süleymanoğlu, ilk kez millî mayoyu giydi. 60 kiloda koparma (150 kg), silkme (188,5 kg) ve toplamda (337,5 kg) kendisine ait Dünya rekorlarını yeniledi.
1992 - Somali'de "Umut Operasyonu" başlatıldı. Türk Birliği bu harekata katıldı.
1993 - Kanal D yayın hayatına başladı.
1994 - Olay TV kuruldu.
2000 - Ölüm orucu ve açlık grevlerinin devam ettiği 20 cezaevine müdahale edildi. Hayata Dönüş adı verilen operasyonun ilk gününde, Çanakkale ve Ümraniye cezaevleri hariç 18 cezaevinde eylem sona erdirildi.
2001 - Kabil'e en az 3 bin kişiden oluşacak uluslararası güç konuşlandırılması için BM Güvenlik Konseyi onay verdi.
2003 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesinin nükleer ve kimyasal silah üretme hedefinden vazgeçtiğini duyurdu.
2016 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucunda öldürüldü.
DOĞUMLAR
1683 - V. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1746)
1852 - Albert Abraham Michelson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1931)
1861 - Italo Svevo, İtalyan yazar (ö. 1928)
1868 - Eleanor H. Porter, Amerikalı yazar (ö. 1920)
1875 - Mileva Maric, Sırp fizikçi (ö. 1948)
1903 - George Davis Snell, Amerikalı bilim adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1996)
1906 - Leonid Brejnev, Sovyet siyasetçi (ö. 1982)
1909 - Mustafa Çakmak, Türk güreşçi (ö. 2009)
1910 - Jean Genet, Fransız yazar (ö. 1986)
1915 - Edith Piaf, Fransız şarkıcı (ö. 1963)
1925 - Tankred Dorst, Alman oyun yazarı, öykücü ve çevirmen (ö. 2017)
1926 - Fikret Otyam, Türk ressam ve gazeteci (ö. 2015)
1944 - Verda Erman, Türk piyanist (ö. 2014)
1956 - Suzan Aksoy, Türk oyuncu
1957 - Hasan Atilla Uğur, Türk asker
1963 - Jennifer Beals, Amerikalı oyuncu
1963 - Til Schweiger, Alman oyuncu, yapımcı ve yönetmen
1969 - Aziza Mustafa Zadeh, Azeri piyanist, besteci ve şarkıcı
1972 - Alyssa Milano, Amerikalı oyuncu
1973 - Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazeteci
1975 - Cosmin Contra, Rumen futbolcu
1980 - Jake Gyllenhaal, Amerikalı oyuncu
1982 - Tero Pitkämäki, Finlandiyalı atlet
1987 - Jacop Kane, Brotherhood of NOD'un kurucusu
1988 - Alexis Sánchez, Şilili futbolcu
ÖLÜMLER
1848 - Emily Bronte, İngiliz romancı (d. 1818)
1851 - Joseph Mallord William Turner, İngiliz ressam (d. 1775)
1915 - Alois Alzheimer, Alman sinir hastalıkları uzmanı (d. 1864)
1936 - Theodor Wiegand, Alman arkeolog (d. 1864)
1944 - II. Abbas Hilmi Paşa, Osmanlı dönemindeki son Mısır Hidivi (d. 1874)
1946 - Paul Langevin, Fransız fizikçi (d. 1872)
1953 - Robert A. Millikan, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1868)
1966 - İhsan İpekçi, Türk yazar ve film yapımcısı (d. 1901)
1972 - Ahmet Emin Yalman, Türk gazeteci, Vatan gazetesi'nin sahibi (d. 1888)
1975 - William A. Wellman, Amerikalı film yönetmeni (d. 1896)
1980 - Mustafa Parlar Türk akademisyen ve siyasetçi (d. 1925)
1989 - M. Sunullah Arısoy, Türk şair ve yazar (d. 1925)
1996 - Marcello Mastroianni, İtalyan sinema oyuncusu (d. 1924)
2002 - Memet Fuat, Türk eleştirmen ve yazar (d. 1926)
2004 - Renata Tebaldi, İtalyan soprano (d. 1922)
2009 - Zeki Ökten, Türk yönetmen (d. 1941)
2016 - Andrey Karlov, Rus diplomat (d. 1954)
2016 - Şehmus Özer, Türk futbolcu (d. 1980)