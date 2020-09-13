Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 13 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar

13 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 13 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 13 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR MÖ 490 - Maraton Savaşı gerçekleşti. 1521 - Aztek başkenti Tenochtitlan'ın Cortes komutasındaki İspanyollar'ca işgali. 1647 - İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometre'yi icat etti. 1788 - Danimarka, İsveç'i işgal etti. 1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi. 1922 - Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek olan İzmir Yangını başlatıldı. 1923 - İspanya'da General Miguel Primo de Rivera, darbeyle yönetime el koydu. 1937 - Dersim Harekâtı tamamlandı. 1943 - Çan Kay Şek Çin Cumhuriyeti'nin ilk başkanı oldu. 1959 - Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2, Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisimdi ancak Ay'ın zeminine çakıldı. 1968 - Arnavutluk Varşova Paktı'ndan ayrıldı. 1980 - Türkiye'de Kenan Evren devlet başkanlığı görevini üstlendi. Millî Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada AP genel başkanı Süleyman Demirel, MSP genel başkanı Necmettin Erbakan ve CHP genel başkanı Bülent Ecevit'in güvence altına alındıkları bildirildi. 2002 - Cezayir'de İslamcı militanlar Kuzey Cezayir yolunda 11 sivili öldürdü. Doğumlar 1739 - Grigoriy Potyomkin, Rus general ve devlet adamı (ö. 1791) 1818 - Gustave Aimard, Fransız yazar (ö. 1883) 1819 - Clara Schumann, Alman piyanist ve besteci (ö. 1896) 1842 - John Hollis Bankhead, Amerikalı politikacı ve senatör (ö. 1920) 1851 - Walter Reed, Amerikalı bakteriyolog (ö. 1902) 1857 - Milton S. Hershey, Amerikalı çikolata imalatçısı (ö. 1945) 1874 - Arnold Schoenberg, Avusturyalı besteci (müzikteki 12 ton yöntemini geliştiren) (ö. 1951) 1876 - Sherwood Anderson, Amerikalı yazar (ö. 1941) 1903 - Claudette Colbert, Amerikalı aktris (ö. 1996) 1916 - Roald Dahl, Galli roman ve kısa öykü yazarı (ö. 1990) 1922 - Yma Sumac, Peru asıllı Amerikalı soprano (ö. 2008) 1924 - Maurice Jarre, Fransız besteci (ö. 2009) 1928 - Diane Foster, Kanadalı atlet 1941 - Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı 1942 - Sait Sökmen, Türkiye'nin ilk bale koreografı 1944 - Jacqueline Bisset, İngiliz aktris 1954 - Serra Yılmaz, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve çevirmen 1958 - Ayşenur Yazıcı, Türk sunucu ve yazar 1960 - Abdülkerim Durmaz, Türk futbolcu ve teknik direktör 1960 - Kevin Carter, Güney Afrikalı fotoğrafçı ve Pulitzer Ödülü sahibi (intihar) (ö. 1994) 1961 - Dave Mustaine, Amerikalı müzisyen 1965 - Fikri Işık, Türk siyasetçi ve hukukçu 1971 - Stella McCartney, İngiliz moda tasarımcısı 1973 - Fabio Cannavaro, İtalyan futbolcu 1975 - Serkan Ercan, Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve TV programcısı 1976 - Puma Swede, İsveçli pornografik film oyuncusu ve striptizci. 1977 - Fiona Apple, Amerikalı müzisyen 1980 - Nicky Salapu, Amerikan Samoalı futbolcu 1980 - Tomáš Zápotocny, Çek futbolcu 1984 - Burcu Altın Akdoğan, Türk oyuncu 1985 - Nikola Mikic, Sırp futbolcu 1989 - Thomas Müller, Alman futbolcu 1993 - Niall Horan, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı 1997 - Abdinur Mohamud, Somalili futbolcu Ölümler 81 - Titus Flavius Vespasianus Roma İmparatoru (d. 39) 1506 - Andrea Mantegna, İtalyan ressam (d. yaklaşık 1431) 1592 - Michel de Montaigne, Fransız yazar ve düşünür (d. 1533) 1598 - II. Felipe, İspanya Kralı (d. 1527) 1705 - Tökeli İmre, Macar Kralı (Osmanlı Devletine sığınan) (İzmit'te) (d. 1657) 1871 - Şinasi, Osmanlı gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı (d. 1826) 1872 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof (d. 1804) 1894 - Emmanuel Chabrier, Fransız besteci ve piyanist (d. 1841) 1928 - Italo Svevo, İtalyan yazar (d. 1861) 1946 - Amon Leopold Göth, Alman SS subayı ve II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'daki Plaszow Toplama Kampı'nın kumandanı (idam) (d. 1908) 1949 - August Krogh, Danimarkalı zoolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1874) 1967 - Şerif Muhittin Targan, Türk besteci, ud ve çello virtüözü ve portre ressamı (d. 1892) 1970 - Refik Ahmet Sevengil, Türk gazeteci ve tiyatro tarihçisi (d. 1903) 1971 - Lin Biao, Çinli asker ve siyaset adamı (uçak kazasında) (d. 1907) 1977 - Leopold Stokowski, İngiliz orkestra şefi (d. 1882) 1989 - İsmail Rüştü Aksal, Türk siyasetçi (d. 1911) 1991 - Metin Oktay, Türk futbolcu (d. 1936) 1996 - Tupac Amaru Shakur, Amerikalı rap müzik ve Hip-Hop sanatçısı (d. 1971) 1998 - Necdet Calp, Türk bürokrat ve siyasetçi (Halkçı Parti'nin kurucu Genel Başkanı (d. 1922) 2001 - Dorothy McGuire, Amerikalı aktris (d. 1916) 2008 - Kemal Kafalı, Türk mühendis, bilim insanı ve eğitimci (d. 1921)