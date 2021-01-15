Tarihin En Felaketlerle Dolu Yılı: M.s. 536
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Tarihin En Felaketlerle Dolu Yılı: M.s. 536

15.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:50
Tarihin En Felaketlerle Dolu Yılı: M.s. 536

Evlere kapatıldık, özgürlüğümüz elimizden alındı, COVID-19 korkusu içimizi kapladı.

Evlere kapatıldık, özgürlüğümüz elimizden alındı, COVID-19 korkusu içimizi kapladı. Evet, 2020 bizi koronavirüsle sınadı. Peki 2020 tarihin en kötü yılı olabilir mi?

Bilim dünyası direkt cevabı veriyor: "Hayır."

Yaşamak istemeyeceğiniz tarihin kötü yılı bulundu: Milattan Sonra 536.

Yıl: 536... Dünya bir anda soğudu. 18 ay sürecek bir "karanlık" çöktü Dünya'ya...

Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın bir bölümünde gökyüzünü sis kapladı.

Sis, Güneş'i kapatıyordu. Isı düştü, toprak mahsul vermez oldu, insanlar patır patır ölmeye başladı.

"Karanlık Çağ" yaşıyordu Dünya 536'da...

GÜNEŞ, AY GİBİ SOĞUKTU

Peki, bu sisin nedeni neydi? 'ye konuşan uzmanlara göre, İzlanda'da yaşanan büyük bir volkan patlaması büyük sisin nedeniydi.

Kuzey Yarıküre'yi kaplayan bir sis, karanlık...

Bizanslı tarihçi Procopius bakın ne yazmış o yıl için: "Güneş, Güneş gibi değildi. Sanki Ay gibiydi. Bütün bir yıl ısıtmadan öylece gökyüzünde durdu."

History'e konuşan tarihçi Michael McCormick, "İnsanlar kıyametin geldiğini düşünmüştü" dedi. McMormick'e göre 18 aylık karanlık dönemden sonra, 541'de de Dünya hıyarcıklı vebayla tanıştı.

Hala 2020'nin en kötü yıl olduğunu düşünüyor musunuz?

Kaynak: Space Mag Türkiye

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 09:50:47. #1.15#
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