- Tarihi ziyaretini tamamlayan Papa Bağdat'tan ayrıldı

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- Tarihi ziyaretini tamamlayan Papa Bağdat'tan ayrıldı

ERBİL - Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Cuma günü başladığı tarihi Irak ziyaretini tamamlayarak Vatikan'a hareket etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarihi Irak ziyaretine Cuma günü başlamıştı. Ziyaretine Irak'ın başkenti Bağdat ile başlayan Papa Francis, Necef, Zikar, Musul ve Erbil'de temaslarda bulundu. Irak'ta temaslarını tamamlayan Papa, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile havalimanındaki teşrifat salonunda yaptığı kısa bir görüşmenin ardından Papa uçağına bindi. Papa, ülkeden ayrılarak Vatikan'a hareket etti.

Papa için havalimanında düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yanı sıra Iraklı yetkililer de hazır bulundu.

Irak'a yaptığı tarihi ziyareti kapsamında Papa Francis, Necef'te Şii mercii Ali Sistani görüşen Papa, Nasıriye kentindeki antik Ur kentinde din adamlarıyla görüşmeninim ardından Musul ve Erbil'de ise ayin düzenlemişti. Papa Francis, tarihte ilk kez Irak'ı ziyaret eden Papa olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU