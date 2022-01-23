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?Tarihi yarım ada gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Genel

Tarihi yarım ada gelinliğini giydi Kar yağışı tarihi yarım adayı beyaza bürüdü Tarihi yarım ada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - Tarihi yarım ada gelinliğini giydi

Kar yağışı tarihi yarım adayı beyaza bürüdü

İSTANBUL - Tarihi yarım ada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla mest etti. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarım ada havadan görüntülendi.

?Tarihi yarım ada gelinliğini giydi

?Tarihi yarım ada gelinliğini giydi

?Tarihi yarım ada gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

Topkapı Sarayı, Sultanahmet, İstanbul, kar, Genel, Haber

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