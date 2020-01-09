Tarihi su değirmeni koruma altına alındı
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Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

Kırşehir'de, 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.

09.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:14
Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

'de, 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.


Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında yer alan "Nasuh'un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, Arkeolojik Sit Alanı olan Höyüğü'nün eteğinde yer alıyor.


Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Kırşehir Müze Müdürü Süleyman Tunç, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen yaklaşık 150 yıllık değirmenin kalıntılarında incelemede bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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