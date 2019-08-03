Tarihi Murat Köprüsü turistik olacak

Muş'ta 13. yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü ve çevresinin, turizme kazandırılması hedefleniyor.

Valilik resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Murat Nehri üzerinde kurulu, bölgenin en değerli yapılarından Murat Köprüsü'nün turizme kazandırılması için ilk adım atıldı.

Tarihi köprü ve çevresinin, işlek bir turizm destinasyonu olması için geçen yıl Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından mimari ve peyzaj projeleri hazırlanmıştı.

?Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilmesi uygun bulunan projenin destek sözleşmesi, Vali İlker Gündüzöz ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.

Proje kapsamında köprü çevresinde, özellikle dezavantajlı kadınların çalışacağı yerel ürünler atölyesi ve satış merkezi ile sergi alanının yanı sıra macera parkurları, yürüme yolları, seyir terasları ve iskele gibi yapılar inşa edilecek.

Tarihi köprüye, söz konusu sosyal alanlar sayesinde çok sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor.



Proje kapsamında üretilip satılacak yöresel ürünlerin ise istihdam ve ekonomiye katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: AA