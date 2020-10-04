Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar
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Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar

04.10.2020 08:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:42
Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar

Kütahya'da 6 asırlık geçmişi olan, günümüzde restoran olarak kullanılan Küçük Hamam'ın çatısında bulunan kurşunların bir bölümü çalındı. Şaşkınlık veren olayla ilgili polis, çalışma başlattı.

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam'ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar

1400'lü yılların başında Hisar Bey'in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam'da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar

TARİHİ KÜÇÜK HAMAM HAKKINDA

Kütahya Cumhuriyet Caddesi'nin başında, Küçük Çarşı'da, Karagöz Paşa Camisi'nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş, 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılmış, sonra yeniden hamam haline getirilmiştir. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor.

Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar
Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar
Tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunları çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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