Tarihi köprüde içler acısı görüntüler
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Tarihi köprüde içler acısı görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Tarihi köprüde içler acısı görüntüler Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan tarihi köprüye sprey boyayla yazılan yazılar tarih severleri üzüyor Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan tarihi köprüye sprey boyalar ile yazılan yazılar tarih severleri üzüyor Sivas kent merkezi...

Tarihi köprüde içler acısı görüntüler

Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan tarihi köprüye sprey boyayla yazılan yazılar tarih severleri üzüyor

SİVAS - Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan tarihi köprüye sprey boyalar ile yazılan yazılar tarih severleri üzüyor

Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan tarihi Kesik köprü zamana meydana okuyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nde sipahsalar olarak görev yapan Yavaş Arslan tarafından yaptırılan köprü günümüzde ise adeta gençlerin yazı tahtasına döndü. Tarihi köprüyü kullanan gençler sprey boyalar ile köprüye çeşitli yazılar ve isimler yazdı. Tarihi köprüdeki içler acısı görüntüleri görenler ise yazıların temizlenmesini istiyor.

"Gençlerin duyarlı olmalarını istiyorum"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın, gençlerin duyarlı olmalarını istediğini belirterek, "Tarihi kesik köprü ecdat yadigarıdır. Gördüğünüz gibi tamir yapıldı teslim edildi ama koruması ve çevre düzenlemesi yoktur. Işıklandırması yoktur. Duyarsız kişilerce de uygunsuz yazılar yazılmaktadır. Burada da Milli Eğitime iş düşmektedir. Bunları gençler yazıyor. Gençlerin duyarlı olmalarını istiyorum. Bu ecdat yadigarı tarihi kesik köprünün korunması ve turizme daha büyük hizmet verebilmesi için ışıklandırılması lazım. Buranın belediyemizce gerekli önlemin alınıp silinmesini, Özel İdare ve Vakıflar Müdürlüğünce de ışıklandırılıp buranın çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Tarihi köprüde içler acısı görüntüler
Tarihi köprüde içler acısı görüntüler
Tarihi köprüde içler acısı görüntüler
Tarihi köprüde içler acısı görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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