Tarihi Kırmızı Medrese restore ediliyor Cizre'deki tarihi Kırmızı Medresede restorasyon çalışması başlatıldı.

Cizre'deki tarihi Kırmızı Medresede restorasyon çalışması başlatıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Azizan Beyi İkinci Şeref tarafından 19. yüzyılda kırmızı tuğlalardan yapıldığı için "Medresetül Hamra" olarak adlandırılan "Kırmızı Medrese" nin daha önce Cizre İnanç Parkı Projesi kapsamında restore edildiğini söyledi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce binanın yeniden restore edilmesi için çalışma yapıldığını belirten Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Belediyemizce Ulucami, Abdaliye Merdesesi ve diğer tarihi yapılarda restore edilecek. Restorasyon çalışmaları kapsamında çatı kaplamasında, kırmızı medresenin bahçesinde temelleri bulunan bölmeler ile odalar eski yapıya uygun hale getirilecek. Deforme olan tuğlalar ve zemin döşemeleri değiştirilip orijinal haline getirilecek.

Sinanoğlu, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediyenenin medrese çevresinde peyzaj çalışması yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA