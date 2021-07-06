Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi güreşçilerden ziyaret
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi güreşçilerden ziyaret

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi güreşçilerden ziyaret
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Kemer Belediyesi güreşçileri İsmail Erkal ve Gürkan Balcı, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'ü ziyaret etti.

Kemer Belediyesi güreşçileri İsmail Erkal ve Gürkan Balcı, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'ü ziyaret etti.

Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırkpınar'da mücadele edecek Erkal ve Balcı'ya başarılar diledi.

Pehlivanlara her türlü desteği verdiklerini aktaran Gül, "9-11 Temmuz'da yapılacak 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi bizleri ziyarete gelen belediye güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Zor bir spor yapıyorlar. Belediye olarak güreşçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Edirne'de baş kategorisinde mücadele edecek olan İsmail Erkal ise misafirperverliklerinden dolayı Gül'e teşekkür etti.

Kemer halkının desteğinin arkalarında olduğunu bildiklerini aktaran Erkal, Edirne'den madalyayla döneceklerine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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