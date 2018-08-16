Tarihi Kervan Göç Yolu" Turizme Kazandırılacak

Antalya'nın Akseki ilçesindeki tarihi kervan göç yolunun turizme kazandırılması ilişkin proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından destek almaya hak kazandı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, BAKA 2018 mali destek programları teklif çağrısı kapsamında sundukları "Tarihi Kervan Göç Yolu Restorasyonu ve Alternatif Turizme Kazandırılması-Belenalan, Bucakalan ve Hüsamettin Mahallesi Güzergahı" projesinin destek almaya hak kazandığını ifade etti.

BAKA ile sözleşme imzaladıklarını aktaran Nasır, proje kapsamında Belenalan-Bucakalan ve Hüsamettin mahalleleri arasındaki tarihi kervan göç yolunun onarılarak alternatif turizme kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Proje faaliyetinin maliyetinin 694 bin 367 lira olduğunu ve ajans tarafından 518 bin 525 lirasının hibe edileceğini bildiren Nasır, şunları kaydetti:

"Sarıhacılar Mahallesi'nden başlayarak Belenalan, Bucakalan, mahalleleri arasında kalan antik yol üzerinde bitki temizliği yapılacak. Bitki temizliğinden sonra antik yolun bazı bölümlerinde bozulmalar var. Bu bozulmalar tarihine uygun şekilde restore edilecek. Belenalan Mahallesi'nde kafe ve yöresel ürünlerin sergileneceği pazar yeri, antik yol üzerinde oturma alanları yapılacak."

Kaymakam Nasır, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kültürel mirası yeniden canlandırmayı amaçladıklarını vurgu yaparak, projenin tamamlanmasıyla tarihi yolda yılda 70 bin kişinin yürüyüş yapmasını beklediklerini ifade etti.

Nasır, ayrıca projenin ihalesinden sonra 2 yıl içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.