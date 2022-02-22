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Tarihi kent meydanı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tarihi kent meydanı çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'ın Sultandığı ilçesine yapılacak tarihi kent meydanı projesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandığı ilçesine yapılacak tarihi kent meydanı projesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Müdür Yardımcısı Cemil Kaynak ve Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek'i ziyaret etti. Ziyarette, Tarihi Kent Meydanı projesinde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Tarihi kent meydanı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Murat Demirbilek, Mehmet Tanır, Karahisar, Turizm, Yerel, Haberler

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