Tarihi kent Kozan sessizliğe büründü Tarihi kent Kozan sessizliğe büründü İlçenin 7 asır öncesine dayanan tarihi dokusu, salgın tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü Tarihin her döneminde önemli bir yere sahip olan Adana'nın Kozan ilçesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile...

Tarihi kent Kozan sessizliğe büründü

İlçenin 7 asır öncesine dayanan tarihi dokusu, salgın tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü

ADANA - Tarihin her döneminde önemli bir yere sahip olan Adana'nın Kozan ilçesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağında tarih kokan sokakları ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

İlçenin 7 asır öncesine dayanan tarihi dokusu Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde yaşanan salgın tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte sessizliğe büründü. Tarihi Anavarza, Kozan Kalesi ve doğal film platosu olan tarihi sokaklar sessizliğe bürünürken dronla tarihi doku ve boş sokaklar görüntülendi.

Turunç ağaçlarının yeşili ile bezenmiş sokaklar tarihi dokular ile oluşturduğu mozaik havadan görüntülenirken ilk kez korona virüs nedeniyle boş kalan 600 yıllık Hoşkadem Camii'de boş avlusu ile bu ramazan görenleri hüzünlendirdi.

Kaynak: İHA