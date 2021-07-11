Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarihte 'Kağıthane Treni' olarak da bilinen, 1'inci Dünya Savaşı döneminde kömür, Kurtuluş Savaşı döneminde de Anadolu'ya silah taşınmasında kullanılan Haliç-Karadeniz Sahra Hattı, 100 yıl aradan sonra nostaljik bir trenle yeniden hayat buldu.

Tarihte 'Kağıthane Treni' olarak da bilinen, 1'inci Dünya Savaşı döneminde kömür, Kurtuluş Savaşı döneminde de Anadolu'ya silah taşınmasında kullanılan Haliç-Karadeniz Sahra Hattı, 100 yıl aradan sonra nostaljik bir trenle yeniden hayat buldu. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve güneş enerjisi ile çalışacak olan tren, ağustos ayında vatandaşların kullanımına açılacak.

İstanbul'un en eski ilçelerinden olan Kağıthane'de bulunan tarihi demir yolu nostaljik bir trenle yeniden canlanıyor. Orijinali 60 kilometreyi aşan Haliç-Karadeniz Sahra Hattı'nın Kağıthane sınırları içinde kalan kısmı ağustos ayında vatandaşların hizmetine açılacak. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve güneş enerjisi ile çalışacak olan trenin test sürüşünü ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gerçekleştirdi. 3 kilometre uzunluğunda olan Kağıthane Dekovil Hattı, Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey ve Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hatlarına entegre olarak hizmet verecek nostaljik görünümdeki Kağıthane Treni güzergahında 4 durak olacak.

"Trenin orijinali yaklaşık 60 kilometrelik bir hat"

Tren hakkında bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "100 yıl aradan sonra Kağıthane tarihi dekovil hattında bugün test sürüşünü gerçekleştirmiş olduk. 1915, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında bu tren kömür taşımacılığında kullanılmış. Sonrasında Kurtuluş Savaşı döneminde de trende Anadolu'da savaşa destek olmak için silah taşımacılığında kullanılmış. Trenin orijinali yaklaşık 60 kilometrelik bir hat, Karadeniz Sahra hattı olarak geçiyor. İlk istasyonu Kağıthane'den, Ağaçlı bölgesine kadar bu tren hattı devam ediyor. Bu treni geçtiğimiz dönem başlayan çalışmalarla beraber tekrar tarihin o tozlu rafından çıkararak vatandaşımızın kullanımına açıyoruz" diye konuştu.

"Tren yerli ve milli imkanlarla yapıldı"

Ağustos ayında treni vatandaşların kullanımına açacaklarını söyleyen Başkan Öztekin, "Şu anda kullanımda olan hat uzunluğu yaklaşık 3 kilometre, 2 vagon ve 2 lokomotiften oluşan tren yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Elektrikle çalışan ve karbon salınımı sıfır olan bu trende güneş enerjisi panelleri var. Gün içerisinde güneş enerjisi panellerinden elektrik enerjisine çevriliyor ve böylece trenimiz yeşil enerji ile beraber kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Vatandaşımız gün boyu bu treni kullanabilirler. Böylece Kağıthane'mize ve İstanbul'umuza yeni bir tarihi hat kazandırmış olduk. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Tren de şu an test aşamasındayız bayram sonrasında ağustos ayında vatandaşımızın kullanımına açacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi Kağıthane Treni ağustosta raylarda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 09:32:17. #1.16#

title