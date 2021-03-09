Tarihi Harran Kalesi'nde 2 şüpheli tespit edildi
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Tarihi Harran Kalesi'nde 2 şüpheli tespit edildi

09.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:16
Tarihi Harran Kalesi'nde 2 şüpheli tespit edildi

Tarihi Harran Kalesi' geçici olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Kalede jeoradarla inceleme yapan 2 şüpheli kaymakamın dikkatini çekerek gözaltına alınmaları sağlandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harran'da, tarihi kale içerisine kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak giren ve jeoradarla inceleme yapan 2 şüpheli, kaymakamın dikkati sayesinde gözaltına alındı.

Tarihi Harran Kalesi'ne gelen 2 kişi, kendilerini özel harekat daire başkan vekili ve emniyet müdürü olarak tanıtarak kazı alanına girdi. Yanlarında getirdikleri jeoradar ile inceleme yapan 2 şüpheli, bölgede inceleme yapan Harran Kaymakamı Cihat Koç ile karşılaştı.

Kaymakam Koç, kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerin durumundan şüphelenerek bu kişilerin alandan ayrılmalarını engelledi ve haklarında inceleme yaptırdı.

Şüphelilerin kamu görevlisi olmadıklarının belirlenmesinin ardından Kaymakam Koç'un koruması C.L. ile T.G'yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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