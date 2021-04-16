GAZİANTEP - Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altındaki tüneller de turizme açılacak
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GAZİANTEP - Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altındaki tüneller de turizme açılacak

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi yapıları, turistik mekanlarıyla yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'in tarihi kalesinde bulunan ve bu sene ziyarete açılması planlanan tünellerle ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatılması hedefleniyor.

Tarihi yapıları, turistik mekanlarıyla yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'in tarihi kalesinde bulunan ve bu sene ziyarete açılması planlanan tünellerle ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları ve Gaziantep Müze Müdürlüğü iş birliğinde, tarihi Gaziantep Kalesi'nin altında yer alan tünellerin temizlenerek açılması amacıyla geçen yıl çalışma başlatıldı.

Saha çalışmaları ve araştırmaların ardından arkeolog ile uzmanların yer aldığı ekip, toprak, taş, balcık ve çamuru özenle dışarı taşıyarak tünelin bir kısmını ortaya çıkardı.

Aydınlatma sistemlerinin yapıldığı çalışma kapsamında, tünellerde alınan güvenlik, duvar destekleme tedbirleri ve statik önlemlerle çalışmalara devam ediliyor.

Kastel, bağlantı yolları, galeri, aydınlatma oyukları ve merdivenlerin bulunduğu tünellerin açılmasıyla, "yerin altı da üstü de tarih" olarak anılan kentin turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

"Tünellerde gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz"

Arkeolog ve çalışma sorumlusu Ali Korkmaz, AA muhabirine, tarihi kalenin kentin en eski yapılarından olduğunu söyledi.

Birçok imparatorluk ve beyliğin kontrolüne geçen kalede onarımlarla değişimlerin yaşandığını ifade eden Korkmaz, "Kaledeki tünellerin Memlüklüler döneminde, saldırı ve kuşatma riskine karşı kaçış ve ihtiyaç için yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

Korkmaz, tünellerde, su ihtiyacının karşılanması amacıyla kalenin üstüyle bağlantılı kastellerin yapıldığını dile getirdi.

Tünellerin turizme kazandırılması amacıyla çalışmaların yaklaşık 8 aydır sürdüğünü belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Tünellerin büyük bir bölümü kapalıydı. Tüneller, Kurtuluş Savaşı'nda kalenin kullanılmaması ve güvenlik nedeniyle doldurulmuş ve kapatılmıştı. Çalışmalarla tünellerin yaklaşık 250 metrelik kısmı temizlenerek açıldı. Derinlik olarak ise yerin 15 metre civarı altına inmiş durumdayız. Tünellerin doğu yönünden devam ettiğini tespit ettik. Tünellerde gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Herhangi bir risk teşkil etmedikçe, açabildiğimiz kadar açıp güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra turizme kazandırılması önceliğimiz. Tünellerle ilgili projelerimiz hazırlanıyor. Koruma Kurulunun onayından sonra bu yıl turizme kazandırılmasını planlıyoruz."

Korkmaz, 3-4 kişinin rahatlıkla yürüyebildiği tünellerde birçok bağlantı yolları, bölme, galeri, aydınlatma için hazırlanan oyukların bulunduğunu anlattı.

Tünellerin yer altı turizmi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Ziyaretçilere aslında zamanda yolculuk yaptırmayı hedefliyoruz. Orada Roma, Memlük ve Osmanlı izleri görülecek. Bunlar bizim için çok önemli. Gaziantep kendini tarihiyle, kültürüyle birçok konuda kanıtlamış bir şehir. Yer altı turizmi konusunda da Gaziantep bu konuda çok iddialı." değerlendirmesinde bulundu.

GAZİANTEP - Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altındaki tüneller de turizme açılacak
GAZİANTEP - Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altındaki tüneller de turizme açılacak
GAZİANTEP - Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altındaki tüneller de turizme açılacak
GAZİANTEP - Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altındaki tüneller de turizme açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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