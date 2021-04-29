Tarihi eser satmak için müşteri arayanlara jandarmadan operasyon
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Tarihi eser satmak için müşteri arayanlara jandarmadan operasyon

Tarihi eser satmak için müşteri arayanlara jandarmadan operasyon
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ilgın ilçesinde, iki kişinin buldukları tarih eserleri satmak için müşteri aradıklarını tespit eden jandarmanın operasyonunda, 150 adet tarihi obje ele geçirildi.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde, iki kişinin buldukları tarih eserleri satmak için müşteri aradıklarını tespit eden jandarmanın operasyonunda, 150 adet tarihi obje ele geçirildi. 

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgın ilçesi Zaferiye Mahallesinde Oğuzhan K. (18) ve Tahir K.'nın (23) ellerinde bulunan tarih eserleri satmak için müşteri aradıklarını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada ok ucu, çan, tarihi işlemeli taş, yüzük ve sikke olmak üzere toplamda 150 adet tarihi obje ele geçirdi. Oğuzhan K. ve Tahir K. hakkında 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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