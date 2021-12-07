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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 kişi yakalandıAlınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu...

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlediği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus merkezli Şanlıurfa, Şırnak, Balıkesir, Antalya, Kahramanmaraş ve Malatya'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden emekli uzman çavuş olduğu iddia edilen bir kişi, evine yapılan operasyonda, polisi görünce evde sakladığı el yapımı el bombasını bahçeye attı.

Yapılan operasyonda 59 kredi kartı, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 5 paket mermi, post makinası, gaz maskeleri ve el fenerleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

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