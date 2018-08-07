Tarihi Erzurum Kongre Binası'nda Kaymakamlar Toplantısı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında ağustos ayı kaymakamlar toplantısı, tarihi Erzurum Kongre Binası'nda yapıldı.

Toplantıya, kaymakamlar ve kamu kurumu yöneticileri katıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda konuşan Vali Azizoğlu, "Kimsenin burnu dahi kanamasın, herkes ailesine ve sevdiklerine sağ salim ulaşsın. Emniyet ve jandarma ekiplerimizle trafik ve diğer konularda gerekli tedbirleri alıp vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesini sağlayacağız. Hassas bölgelerde trafik ekiplerimiz bulunsun. Yollarda bayram boyunca trafik kazası olmasını istemiyoruz. İnsanlarımız ailelerine güven içeresinde ulaşsın." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, kurban kesimi konusunda işinde ehil insanları bu işe yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kurban kazalarına maruz kalmadan bir bayram geçirmiş olacağız. Köy ve ilçelerimizde okul ve lojman gibi çalışmaları devam eden projeler var. Bunların takibini yapıp, eğitim başlamadan hazır hale getirelim. Öğretmenlerimizin köylerimizde görev yapmaları için altyapıyı hazır hale getirmeliyiz. Başlayan projeleri hızlı yapıp kaliteli bir şekilde tamamlayalım."

Toplantıda, mahallelere kilit parke yapımı, uyuşturucuyla mücadele, sigara denetimleri ile genel emniyet ve asayiş tedbirleri görüşüldü.