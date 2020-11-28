Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı

28.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:53
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı

EDİRNE'de kimliği belirsiz kişi, tarihi Şah Melek Camii'nde dış cephe aydınlatmalarına zarar verip tabelasını sökerek kasketini astı.

EDİRNE'de kimliği belirsiz kişi, tarihi Şah Melek Camii'nde dış cephe aydınlatmalarına zarar verip tabelasını sökerek kasketini astı. Camide inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 591 yıllık Şah Melek Camii'ne gelen imam, aydınlatma ışıklarının kırılıp, malzemelere zarar verildiğini görünce durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede, caminin güvenlik kameralarının açılarının değiştirilip, dış cephe aydınlatmas ve bahçedeki çeşmeye zarar verildiği, sökülen tabelasının da ters çevirdiğini belirledi. Polis, inceleme sırasında dış cephesinde bulunan orta alana kasket asıldığını belirledi. Kasket ile tabelalar, incelenmek üzere alındı.Cami cemaatinden Feyzullah Işık, sabah geldiklerinde bahçedeki çeşmeye zarar verildiğini gördüklerini belirterek, "Bunun üzerine imam güvenlik kamerasına baktı ve etrafa zarar verildiğini gördük. Tabelayı sökmüş, oradan güvenlik kamerasını ters çevirmiş. Su saatini çıkarmaya çalışmış ama çıkarmamış. Cami tabelasını kırmış" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı

Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı
Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

İlgili Haberler

Sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelası konuldu
Sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelası konuldu
Şuşa'nın şehir tabelası, Azerbaycan bayrağının renklerine boyandı
Şuşa'nın şehir tabelası, Azerbaycan bayrağının renklerine boyandı
Tarihi camide yangın
Tarihi camide yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ Hande Erçel İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Samet Aybaba Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi caminin tabelası söküp kasketini astı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 12:53:32. #1.15#
title