Tarihi Cami Restore Edilmeyi Bekliyor

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, oyma işlemeleri ve kök boyalarıyla dikkat çeken tarihi ahşap cami, restore edilmeyi bekliyor.



Çamalan Mahallesi'nde, temelsiz olarak iki katlı ahşaptan yapılan Ulubelen Camisi 200 yılı aşkındır zamana direniyor. Zemini taş ve ağaçlarla desteklenen cami, restore edilmezse yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.



Caminin imam hatibi Adem İpekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir camide görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.



Samsun ve yöresinde tarihi ahşap camilerin dikkat çektiğini belirten İpekçioğlu, görev yaptığı caminin de tüm yapısının ahşap olduğunu, içindeki oyma motiflerin ve kök boyalarının dikkat çektiğini anlattı.



Motifleri ve kök boyalarını özenle koruduklarını söyleyen İpekçioğlu, şunları dile getirdi:



"O dönemde kullanılan kök boyaları halen güzelliğini, özelliğini koruyor. Biz elimizden geldiği kadar caminin temizliğini yaparken bu boyalara ve motiflere dikkat ediyoruz. Kesinlikle kimyasal temizlik maddeleri kullanmıyoruz. Camimizdeki motiflerinden bir tanesi de mihrabında ay yıldız olması. Yine tavanında o dönemlere ait ahşap avizemiz var. Caminin içindeki ikinci kapısında oyma ve el işlemeli yapılmış çok güzel motifleri bulunmaktadır."



Ayvacık'ın göç veren ilçeler arasında yer aldığını, bu nedenle cami cemaatinin yazın arttığını, kışın ise azaldığını belirten İpekoğlu, tarihi camiyi merak edip ziyarete gelenlerin olduğunu aktardı.



İpekçioğlu, "Camimiz tarihi olması nedeniyle merak ediliyor. Birçok bölgeden gelenler tarafından ziyaret ediliyor." dedi.



Restore edilmezse yıkılabilir



Asırlardır ayakta kalan caminin yıkılmaması için bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren yöre sakinleri ise devletin tarihi eserlerin tadilatı ve restorasyonuyla ilgili önemli çalışmalar yaptığını, camilerinin de en kısa sürede tadilattan geçirilmesini istediklerini söyledi.



Tarihi yapıyı eğreti olarak zeminindeki taş ve ağaçların desteklediğini, zemindeki ahşaplarda çökmeler başladığını vurgulayan vatandaşlar, "Camimizin tadilata, onarıma ihtiyacı var. Ecdat yadigarımızı koruma altına almak zorundayız. Bizden sonra gelen nesil de bu camileri görsün ve ibadetlerini yapsınlar, ecdadını unutmasınlar." ifadesinde bulundu.