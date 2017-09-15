Tarihi Bayram Paşa Medresesinin kurşunları çalındı



İSTANBUL - Veziriazam Bayram Paşa tarafından yaptırılan, tarihi Bayram Paşa külliyesinin kubbelerinde yer alan kurşunlar çalındı.

1634 yılında Sultan IV.Murad'ın Veziriazamı Bayram Paşa tarafından Fatih İlçesi Keçi Hatun Mahallesi'nde yaptırılan tarihi Bayram Paşa Külliyesi hırsızların hışmına uğradı. İki yıldır tadilatta olan medrese, tekke, türbe, sebil, sıbyan mektebi, çeşme ve dükkanlardan oluşan külliyenin kubbelerinde yer alan kurşunları çaldı.

Çalınan kurşunların yaklaşık 6 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Medresede yaşanan hırsızlık olayından sonra duvarlara dikenli tel çekilirken çevresine de güvenlik kameraları yerleştirildi.

Mezarı kurşunların çalındığı medresede yer alan Veziriazam Bayram paşa, IV. Murat zamanında sadrazamlık yapmış ve Bağdat seferi sırasında vefat etmişti.