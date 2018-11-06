Tarihe Saygılarımızla!

Agora'nın İkiçeşmelik Caddesi'ne bakan yüzünün açılması ile tarihi bölgenin bilinirliği ve turistik değeri arttı.

Dünyanın "kent merkezindeki en büyük agoralarından biri" olan Antik Smyrna (İzmir) Agorası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeyle görünür hale geldi.İzmirlilerin tarihle ilişkisini güçlendirmek ve çöküntü bölgelerini ayağa kaldırarak insanlığa sunmak amacıyla İzmir Tarih Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Agora'daki çalışmalar kapsamındabölgede bugüne kadar 128 binayı kamulaştırdı. Agora'nın İkiçeşmelik Caddesi'ne bakan yüzünün açılması ile tarihi bölgenin bilinirliği ve turistik değeri arttı.

İzmir Agorası, Büyükşehir'in destekleriyle kazı alanını biraz daha büyüttü. Sadece Agora kamulaştırmaları için 37.5 milyon liranın üzerinde bir bedel ödeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca kazılara destek veriyor. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırmasıyla yeri açılan Kadifekale'deki antik Roma tiyatrosunun da ortaya çıkarılmasıyla, bölgenin turizmde yeni bir "yıldız" olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖZEL TASARIM KORUMA DUVARI

Büyükşehir Belediyesi, kazı çalışmalarına büyük destek verdiği Smyrna Agorası'nın etrafını da "özel tasarımlı" duvarla çevreledi. "Smyrna Agorası ören yeri güvenlik duvarı", yüksek kullanım yoğunluğuna sahip İkiçeşmelik Caddesi ile bütünleşen tarihi Agora'nın güvenliğini sağlayacak ve arkeolojik zenginliğini gözler önüne serecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvar 810 metre uzunluğunda.