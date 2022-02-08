Tarihçi, yazar Yılmaz Öztuna, Esenler'de anılacak - Haberler
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Tarihçi, yazar Yılmaz Öztuna, Esenler'de anılacak

AA, Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Tarihçi, yazar Yılmaz Öztuna, Esenler'de anılacak

Tarihçi, yazar ve Türk musiki uzmanı Yılmaz Öztuna, vefatının 10. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Tarihçi, yazar ve Türk musiki uzmanı Yılmaz Öztuna, vefatının 10. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Vefatının 10. Yılında Yılmaz Öztuna" paneli yarın 19.00'da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek'in yapacağı programda, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, bir dönem Türkiye Gazetesi başyazarı olan Öztuna ile anılarını anlatacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Türkiye Gazetesi, Esenler, Musiki, Türk, Güncel, Haber

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