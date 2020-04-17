Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu, hayatını kaybetti.

Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu, hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Orhan Koloğlu'nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

"SON DAKİKAYA KADAR ÇALIŞTI"

Müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı… Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan"

ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?

Gazeteci, tarih araştırmacısı, akademisyen, yazar. 11 Eylül 1929, Kadınhanı/ Konya doğumlu. Tam adı Orhan Eşref Koloğlu, Galatasaray Lisesi (1947), İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü (1965) mezunu. Doktorasını Strasbourg Üniversitesinde yaptı. Tripoli (Libya) Al Fateh Üniversitesinde doçent oldu. 1974 – 1975 ve 1978 – 1980 arası basın yayın ve Enformasyon genel Müdürü olarak görev yaptı. 1947 yılından itibaren Son Saat, Yeni İstanbul, Yeni Sabah, Akşam, Milliyet, Barış, Aydınlık gazetelerinde muhabir, yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalıştı. Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut'ta Turizm ve Basın Ataşesi (1964-71); Milliyet gazetesinin Almanya baskısı yazı işleri müdürü ve Hürriyet gazetesi muhabiri (1972-74), Basın Yayın Genel Müdürü (1974-75, 1978-79) ve CHP'nin dış ilişkiler danışmanı (1975-77) olarak görev yaptı. 1978'den sonra Hacettepe, Anadolu, Marmara, Galatasaray, İstanbul, Libya El Fateh üniversitelerinde çalıştı.

Araştırmaları nedeniyle 1962 İstanbul Gazeteciler Sendikası Gümüş Kalem Ödülünü, 1986 İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Araştırma Ödülünü, 1990 Yunus Nadi Araştırma Ödülünü, 1995 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü, Afet İnan Ödülünü aldı. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça dillerinde yüzden fazla bildiri ve makalesi uluslararası yayınlarda yer aldı. Tarihi ve sosyal konuları işleyen kırk iki kitabı vardır. İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ve Tarih Vakfı (kurucu) üyesidir.

2001 yılında Reklamcılar Derneği Orhan Koloğlu'nun yüzyıllık reklam arşiv koleksiyonunu satın alarak "Türkiye'de Reklamcılığın İlk Yüzyılı: 1840-1940" adıyla hem bir sergi açtı hem de kitaplaştırdı.

Kaynak: DHA