Tarihçi Mustafa Armağan'nın acı kaybı

Tarihçi Mustafa Armağan'nın acı kaybı

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan vefat etti.

07.10.2019 15:40
Tarihçi Mustafa Armağan'nın acı kaybı

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan vefat etti.


Bursa'da kaldığı hastanede bir süredir tedavi gören 84 yaşındaki Mühibe Armağan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mühibe Armağan, Emir Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına'da defnedildi. Cenazeye Mustafa Armağan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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