Tarih öğretmeni ders sırasında yanlışlıkla kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu açtı - Haberler
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Tarih öğretmeni ders sırasında yanlışlıkla kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu açtı

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Çin'de ismi açıklanmayan bir tarih öğretmeni, sınıfta öğrencilerine ders videosu açmak istediği sırada yanlışlıkla kendisine ait cinsel içerikli videoyu açtı. Sınıftan 1 dakikalığına çıkan öğretmen, geri döndüğünde sınıftaki uğultuyu fark ederek videoyu kapattı. Video, toplamda 30 saniye boyunca ekranda kaldı.

Çin'de ismi açıklanmayan tarih öğretmeni, skandal bir harekete imza attı. Öğrencilerine ders anlatmak için hazırlandığı sırada akıllı tahtayı açan ve bir video seçen öğretmen, görüntüleri oynatmaya başladı. Tarih öğretmeni daha sonra sınıftan çıktı.

UĞULTU SESLERİNE KOŞTU

Tahtada cinsel içerikli görüntülerin oynamasının ardından öğrenciler de büyük bir şaşkınlık geçirdi. Öğrencilerin uğultu çıkarmasının ardından yeniden sınıfa dönen öğretmen, tahtada gördüğü manzarayla şok oldu.

GÖRÜNTÜLER KENDİSİNE AİT

Skandal olayın detayları da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre tahtaya yansıyan görüntülerin, öğretmenin kız arkadaşıyla çektiği görüntüler olduğu belirtildi.

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Tarih öğretmeni derste yanlışlıkla kız arkadaşıyla ilişkiye girdiği anların videosunu açtı

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