Targun Hatun kimdir? Targun Hatun tarihte aslında kim? Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?
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Targun Hatun kimdir? Targun Hatun tarihte aslında kim? Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?

29.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:19
Targun Hatun kimdir? Targun Hatun tarihte aslında kim? Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?

Targun Hatun'un tarihi hayatı, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde gündeme geldi. Targun Hatun karakterine can veren başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Peki, Targun Hatun kimdir? Targun Hatun tarihte aslında kim? Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?

Kuruluş Osman Targun Hatun dizinin son bölümünde merak konusu oldu. Osman Bey'in evlenmeye karar verdiği Targun Hatun ekran başındakilerin dikkatini çekti. Tarihte Targun Hatun yer almazken, karakterin senaryo gereği yer aldığı düşünülüyor.

TARGUN HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakterine hayat veriyor. Tarihte Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Dizide Targun Hatun Peçenek Bey'in kızı olarak obaya gelmişti.

Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır.

TARGUN HATUN ASLINDA KİM?

Tarihte Targun Hatun diye bir isim yer almıyor. Bilindiği üzere dizide yer alan bazı karakterlerin gerçek hayatta var olan kişiler olmadığı biliniyor

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti.

Targun Hatun kimdir? Targun Hatun tarihte aslında kim? Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı. Çilek Kokusu ve Afilli Aşk isimli gençlik dizilerinin kadrosunda yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:19:28. #1.15#
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