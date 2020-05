Target Number One Filmi Target Number One filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Target Number One filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Daniel Roby'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği biyografik gerilim filminin başlıca rollerini Josh Hartnett, Stephen McHattie ve Jim Gaffigan paylaşıyor. Yönetmen: Daniel Roby Senaryo: Daniel Roby Oyuncular: Josh Hartnett, Stephen McHattie, Jim Gaffigan, J.C. MacKenzie, Antoine Olivier Pilon, Don McKellar, Mark Camacho, Rose-Marie Perreault, Domenic Di Rosa, Frank Schorpion, Sahajak Boonthanakit , Max Laferriere, Lanisa Dawn, Dawn Lambing, Jessica Abruzzese, Raphael Grosz-Harvey, Robert Crooks, Sebastien Beaulac, Marcello Bezina, Alex Gravenstein, Michel Gregory Dagenais, Kenneth Won, Fred Nguyen Khan, Cory Lipman, Frédéric Millaire-Zouvi, Léon Gosselin Leclerc, Bianca Bellange, Luigi Buffone, Gillian Doria Filmin Türü: Biyografi Orijinal Adı: Target Number One Yapımcı Firma: Caramel Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Kanada Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 135 dk. Dağıtıcı Firma: Caramel Film Vizyon Tarihi: 01.01.2070