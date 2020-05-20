Target Number One Filmi
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Target Number One Filmi

Target Number One filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Target Number One filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Target Number One Filmi
20.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:57

Daniel Roby'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği biyografik gerilim filminin başlıca rollerini Josh Hartnett, Stephen McHattie ve Jim Gaffigan paylaşıyor.

Yönetmen: Daniel Roby

Senaryo: Daniel Roby

Oyuncular: Josh Hartnett, Stephen McHattie, Jim Gaffigan, J.C. MacKenzie, Antoine Olivier Pilon, Don McKellar, Mark Camacho, Rose-Marie Perreault, Domenic Di Rosa, Frank Schorpion, Sahajak Boonthanakit , Max Laferriere, Lanisa Dawn, Dawn Lambing, Jessica Abruzzese, Raphael Grosz-Harvey, Robert Crooks, Sebastien Beaulac, Marcello Bezina, Alex Gravenstein, Michel Gregory Dagenais, Kenneth Won, Fred Nguyen Khan, Cory Lipman, Frédéric Millaire-Zouvi, Léon Gosselin Leclerc, Bianca Bellange, Luigi Buffone, Gillian Doria

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Target Number One

Yapımcı Firma: Caramel Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 135 dk.

Dağıtıcı Firma: Caramel Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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