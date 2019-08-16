Taraklı'da stratejik plan toplantısı

16.08.2019 17:37

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı'nın gelecek 5 yılını oluşturacak stratejik planın hazırlanması için gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Yüce, ilçenin geleceğine katkı sunacak çalışmalar için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Taraklı'nın ihtiyaçlarını, hemşehrilerin talep ve önerilerini planlayacaklarını aktaran Yüce, "Taraklı'da Alballar yolunu asfaltladık. Yine önümüzdeki süreçte asfalt çalışmalarımız devam edecek. Doğal güzelliğimiz Karagöl Yaylası'na ulaşımları kolaylaştıracak güzergahta da gerekli çalışmaları yapacağız. İnşallah yayla turizmi için gelen vatandaşlarımız, konforlu ve rahat ulaşım imkanına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Yüce, ilçenin değerlerini geleceğe taşıyacaklarını ve ilçe turizmine katkı sunacak çalışmaları hayata geçireceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Hıdırlık bölgesiyle ilgili peyzaj çalışmaları gerçekleştirerek turizme katkı sunacak bir duruma taşıyacağız. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi de kısa süre içerisinde tamamlayacağız. İtfaiye teşkilatımız da daha da güçlü şekilde ilçemize hizmet sunmaya devam edecek. İlçe meydanımızla uyumlu şekilde Tarihi Yunuspaşa Camisi'ni ön plana çıkaracağız. Yöresel lezzetlerimizden biri olan uhut tatlısı için derneğimiz tarafından altyapısı hazırlanan projeye destek olacağız. İlçemize yöresel lezzetlerin satış mağazasını oluşturacağız. Taraklı için Sosyal Gelişim Merkezi'ni de programa alacağız. Seçimlerde en çok destek veren 3 mahallemize de ayrıca sürprizimiz olacak."

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da ilçenin geleceği için yapılan toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri Ali Oktar ve Ziya Cevherli, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, AK Parti Taraklı İlçe Başkanı Erdal Özen, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, daire başkanları, şube müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA