Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Taraklı Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Taraklı Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, vatandaşlara aşure ikram etti.

Pilavcı, aşure gününün birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin ortak değeri aşure geleneğini yaşatmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bu ayda yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin." diye konuştu.

Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Ebru Şallı Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Muslera Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 17:19:13. #1.16#

title