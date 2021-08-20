Taraklı'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Taraklı Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Taraklı Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, vatandaşlara aşure ikram etti.

Pilavcı, aşure gününün birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin ortak değeri aşure geleneğini yaşatmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bu ayda yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri