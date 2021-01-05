Tara Mcmillan kimdir, nereli? Sihirli Annem'in Eda'sı Tara Mcmillan kimdir, kaç yaşında?
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Tara Mcmillan kimdir, nereli? Sihirli Annem'in Eda'sı Tara Mcmillan kimdir, kaç yaşında?

05.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:26
Tara Mcmillan kimdir, nereli? Sihirli Annem'in Eda'sı Tara Mcmillan kimdir, kaç yaşında?

2000li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için tekrar çekildi. Yeni oyuncular ve hikayeyle seyirci karşısına çıkan Exxen Sihirli Annem dizisinin oyuncuları büyük ilgi görüyor. Eda karakterine hayat veren Tara Mcmillan kimdir, nereli? soruları internette araştırılıyor. İşteSihirli Annem'in Eda'sı!

Exxen dizileri arasında en çok ilgi görenlerden biri de 2000li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem'in yeni versiyonudur. Exxen Sihirli Annem, eski hikayesi ve yeni oyuncularıyla şimdiden ilgi görüyor. 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen ekranlarında başlayan Sihirli Annem dizisinin oyuncuları büyük ilgi görüyor! Eski versiyonunda Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda karakterini, Exxen Sihirli Annem'de Tara Mcmillan canlandırıyor. İzleyicilerin merak ettiği Sihirli Annem'in Eda'sı Tara Mcmillan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz!

TARA MCMİLLAN KİMDİR?

Sihirli Annem'de canlandırdığı Eda rolüyle dikkatleri çeken Tara Mcmillan genç tiyatro oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim görenTara Mcmillan Unit Talent Menajerliğin oyuncusudur. Tara Mcmillan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından 2019 da mezun olmuştur ve 2 yıl tiyatro sahnelerinde yer almıştır. Tara Mcmillan ilk dizi deneyimini Exxen Sihirli Annem dizisinde gerçekleştirecektir.

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