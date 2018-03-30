Tapu Dolandırıcılığına Ceza Yağdı

Gaziantep'te, 5 yıl önce yurt dışındaki bir kişinin arsasını sahte evrakla 2 milyon liraya sattıkları belirlenen ve aralarında tapu memuru ile emlakçıların da bulunduğu 14 sanığa çeşitli hapis ve adli para cezaları verildi.



Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Halil Uzun, Mustafa Güneş, Esat Demir, Necmettin Özşimşek, Ömer Bulut, Tarık Sulakdağ, Zekeriye Güzel, Kadir Aslan, Halef Atalar, Mahmut Karataş, Mehmet Duran Zorlu, Kemal Baysal, Ali Bozgeyik ve eski tapu memuru Ayhan Demir ile avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık Halil Uzun liderliğinde kurulan suç örgütünün, tapu müdürlüğü kayıtlarına illegal yollarla nüfus ederek, asıl belgeler üzerinde fotoğraf değiştirme, imza taklit etme, sahte tapu senedi düzenleme gibi eylemlerle "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Uzun, Güneş, Demir, Özşimşek, Bulut ve Sulakdağ hakkında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçundan 12'şer yıl ve elde ettikleri menfaatin 2 katı olan 5 milyon 190 biner lira da adli para cezasına hükmetti.

Heyet, tapuda satışın gerçekleştiği sırada gözcülük ve yardım yataklık yaptıkları belirlenen sanıklar Güzel, Aslan, Atalar, Karataş, Zorlu, Baysal ve Bozgeyik'e de "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yardım ettikleri için 3 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 2 milyon 595 biner lira adli para cezası verdi.

Şahinbey Tapu Müdürlüğünde çalışan eski memur Ayhan Demir hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl hapis ve 5 milyon 190 bin lira adli para cezası veren mahkeme heyeti, tapudaki senedin üzerindeki resmi değiştirdiği gerekçesiyle de 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezasına hükmetti.

Heyet, sanıkların işledikleri suçtan pişmanlık duymamaları nedeniyle cezalarında indirim uygulamasına yer olmadığına karar verdi.